Günay Güvenç devrede kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Günay Güvenç, Alanyaspor ile oynanan maçın devre arasında kırmızı kart gördü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu.
Günay Güvenç, bu itirazları sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu.
Günay Güvenç, bu itirazları sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.
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