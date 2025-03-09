Günay Güvenç devrede kırmızı kart gördü

Günay Güvenç, devre arası hakem Yasin Kol'a itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

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Günay Güvenç devrede kırmızı kart gördü
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09 Mart 2025 21:40
Son güncelleme 09 Mart 2025 21:41
Galatasaray'da Günay Güvenç, Alanyaspor ile oynanan maçın devre arasında kırmızı kart gördü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu.

Günay Güvenç, bu itirazları sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.


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