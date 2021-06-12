Guilherme, Konyaspor'da kaldı

Konyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'nın kontratındaki opsiyonu kullandı.
31 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. 2019-20 sezonunda yeşil-beyazlı takıma transfer olan Guilherme, burada kaldığı 2 sezonda 47 maçta forma giyerken, takıma da 1 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Yeni Konya
31 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. 2019-20 sezonunda yeşil-beyazlı takıma transfer olan Guilherme, burada kaldığı 2 sezonda 47 maçta forma giyerken, takıma da 1 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Yeni Konya