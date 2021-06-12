Guilherme, Konyaspor'da kaldı

Konyaspor'un Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya için karar verildi

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Guilherme, Konyaspor'da kaldı
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12 Haziran 2021 14:17
Konyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'nın kontratındaki opsiyonu kullandı.

31 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. 2019-20 sezonunda yeşil-beyazlı takıma transfer olan Guilherme, burada kaldığı 2 sezonda 47 maçta forma giyerken, takıma da 1 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Yeni Konya
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