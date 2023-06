Guardiola: 'Bu kupayı kazanmak çok zor'

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maç sonrası konuştu.



Guardiola kupa töreni sonrası verdiği röportajda, "Yorgun, sakin ve memnunum. Bu kupayı kazanmak çok zor" sözlerini sarf etti.



En iyi seviyelerinde olmadan maça çıktıklarını belirten Guardiola, "Takımımız Dünya Kupası'ndan sonra bir adım attı ve bunun devamını getirdi. Sonrasında da bu başarılar geldi" açıklamasını yaptı.



Başarılı hoca gelecek sezonla ilgili ise, "Gelecek sezonu düşünecek enerjim yok, bu imkansız. Bir dinlenmeye ihtiyacımız var çünkü çok uzun bir sezonu bitirdik. Oyuncularımızın UEFA ve FIFA maçları olacak. Premier Lig iki üç hafta önce bitti, şimdi yeniden maçlara çıkacak. Çok çok fazla." diyerek açıklamalarını tamamladı.



BASIN TOPLANTISI



Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına alkışlar eşliğinde girdi.



Inter'i gösterdiği performanstan dolayı kutlayan Guardiola, "Bu acıyı tamir edebilecek sözler yok. Ama Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldular. Sportif direktörümüze teşekkür etmek istiyorum. Genellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsanız ertesi gün işten kovulursunuz. Bizim projemiz işe yaradı. Geçmişte çok yaklaştık olmadı ama bugün başardık." diye konuştu.



"Kariyerinizde ikinci kez üçleme yaptınız, neler hissediyorsunuz" sorusuna Guardiola, "Şu an hiçbir şey bitmedi. Bunu daha önce Barcelona'da da yaşamıştım. İlk yarıda kendimizi bulmaya çalıştık, çabaladık. Rodri çok emek sarf etti. Son dakikalarda inanılmaz bir baskı yaptı rakibimiz. Ederson gibi bir kaleciye sahip olmak büyük şans. Çok iyi kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.



Alex Ferguson'un da üçleme yaptığını hatırlatan Guardiola, İngiltere'de İskoç teknik adamla aynı başarıyı yakalamanın harika bir duygu olduğunu kaydetti.



"ONSUZ YAPAMAZDIK"



Şeyh Mansur'un kulübü almasından sonra her şeyin çok değiştiğini aktaran Guardiola, "Onsuz bunlar mümkün olamazdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma, inandığımız şeyin peşinden gitmek. Bu fırsatı, bu imkanı bize sundukları için onlara teşekkür etmeliyim. Manchester City bu yıl kazanmalıydı, başarmalıydı. Bunu hak ettik." ifadelerini kullandı.



Guardiola, Inter karşısında çok baskı hissettiklerini belirterek, "İtalyan takımları öyle iyi oynuyorlar ki baskıyı çok hissediyorsunuz. Baskıdan kaçmak mümkün olmuyor. Önümüzde yıl tekrar çok çalışmak, yeniden kazanmak, burada olmak, unutulmamak istiyorum. Sonunda kazanamamak da var." şeklinde görüş belirtti.



Kendisine yönelik her yıl bütün kupaları kazanma beklentisi olduğunu dile getiren, 6-7 yılda çok büyük işler başardıklarını söyledi.



Deneyimli teknik adam, kalecileri Ederson'un ikinci yarıda bir hatasının olduğunu hatırlatarak, "Çok pahalıya mal olabilirdi ama olmadı. Eski bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim, bazen kendiniz olamıyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.





