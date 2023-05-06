Groenendijk: 'Kaybettiğimiz bir gece'

Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.



Groenendijk yaptığı açıklamada, "Üzücü bir maç. Kaybettiğimiz bir gece. Bence iyi başlangıç yaptık ama sonunu getiremedik. İlk yarı rakibe şans tanımadık, bulduğumuz golle 1-0 önde gittik devre arasına. İkinci yarıda vermediğimiz şansları verdik. Büyük maçlar detaylarda belirleyici oluyor. 2. golü bulsak, maçın hikayesi bambaşka olabilirdi." dedi.



Ayrıca, "Kornerden gelen gol, bize karşı atılan kornerlerde defansın topa müdahale edememesi bizim için hayal kırıklığı. Ancak %50-50 tüm karar inisiyatiflerini rakipten yana kullanan bir hakem vardı sahada. Yediğimiz golde, kornere giden top rakipten çıktı. Sonuç olarak gol yedik. Kırmızı kart var, ondan sonra oldukça zorlanan bir takım vardı. İyi mücadele ettik. Ama ellerimiz boş ayrılmamız mücadeleden dolayı yakışmadı. 4 maçımız kaldı, en iyisini vermemiz gerekiyor ki, olabildiğince fazla puan toplayalım" ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayat kırıklığı yaratan bir gece yaşadıklarını söyledi.



İlk yarıda defansif olarak iyi duruş sergileyen, rakibe şans vermeyen bir Antalyaspor'un sahada olduğuna dikkati çeken Groenendijk, "Golü de attık ve devreye önde girdik. İkinci yarı da yine oyun kontrolü bizdeydi. Bu şekilde üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maç skoru için belirleyici olabiliyor. Bu detay ikinci golü atmaktı. Bunda muvaffak olamadık." dedi.



Kornerden goller yediklerine işaret eden Groenendijk, "Kornerlerde defans olarak topa müdahale bile edemeyen bir oyuncu grubu vardı sahada. Daha sert ve agresif olmalıydık. Karşı rakibe çalınan düdükler vardı. Yediğimiz golde korner kararı değil aut kararı olmalıydı. Kaliteli bir rakibe karşı oynadık ve üzerine de kırmızı kart gelince oldukça zorlayıcı bir müsabaka oldu. Bugün daha fazlasını hak etmiştik ama olmadı." diye konuştu.



Groenendijk, karşılaşmada talihlerin kendilerinden yana olmadığını da vurguladı.





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