Groenendijk: 'Bu benim son maçımdı'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, hayal kırıklığına uğradıkları bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.



Groenendijk, maça yeteri kadar motive olamadıklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Kafamız tamamen serbestken, hiç bir şey bizim kafamızı dağıtamıyorken bile aynı hataları yapmaya devam ettik. Yeteri kadar da motivemiz yüksek değildi. Kafamızı tam olarak maça veremedik. Bütün sene yaptığımız hataları tekrarladığımız bir maç izledik. Sezonun özetini vermiş olduk. Hayat kırıklığı veren bir maç. Bu sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Sezon geneline baktığımız da, bizim için hayal kırıklığı olan bir sezon oldu."



Antalyaspor'dan ayrılacağını ifade eden Groenendijk, "Benim için bu maç sondu. Ben Hollanda'ya geri döneceğim. Antalya'da olmak, Antalya'daki insanları tanımak ve bu takımda olmak gayet mutluluk vericiydi. Antalyaspor'un önümüzdeki sezon, geçen seneki gibi başarılı bir sezona sahip olmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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