Griezmann Atletico'ya dönmek için maaşının yarısını almadı

Eski takımı Atletico Madrid'e transferi son dakikasında katılan Antoine Griezman'ın yeni sözleşmesinde maaşından büyük bir indirim yaptığı belirlendi.



Barcelona ile yaptığı anlaşmada yılda 20 milyon euro kazanan Griezmann, Atletico'ya geri dönmek için 10 milyon euro indirim yapmak zorunda kaldı. Nedeni ise Atletico Madrid'in maksimum maaş seviyesini korumak için katı kuralını sürdürmesi oldu.



Atletico Madrid'de Koke, Oblak ve Luis Suarez'in maaşını geçemeyen Griezmann, böylelikle yılda 10 milyon euro kazanacağı bir anlaşmaya imza attı.



TRANSFER DETAYLARI



Öte yandan Barcelona ve Atletico Madrid'in yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İspanyol COPE gazetesine göre Griezmann'ın Fransız yıldızı Barcelona'dan 10 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e kiraladı. Sezon sonunda ise 40 milyonluk satın alma opsiyonu konusunda el sıkışıldığı kaydedildi.



Öte yandan iki kulüp arasındaki anlaşmada 1 sezon boyunca yerine getirilecek bazı şartlara bağlı olarak Atletico'nun zorunlu bonservis satın alma maddesi olduğu iddia ediliyor.



