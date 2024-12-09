Greenwood, Marsilya'da fırtına gibi!

Marsilya'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Fransız ekibindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.



Marsilya'da şu ana kadar 14 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 10 kez gol sevinci yaşadı. Greenwood, ayrıca 2 kez asist yaptı.



Marsilya, yaz transfer döneminde Mason Greenwood için Manchester United'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



