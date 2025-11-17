Golden State Warriors forveti Draymond Green, New Orleans Pelicans karşılaşması sırasında bir taraftarla neredeyse göğüs göğüse gelecek şekilde gerginlik yaşadı.New Orleans'ta yaşayan 35 yaşındaki Sam Green olduğunu söyleyen taraftar, üzerinde Pelicans logosu bulunan siyah bir polo tişörtle salondaydı. Pelicans forveti Herbert Jones'a yapılan bir faulün ardından Draymond Green'in hakemler tarafından şut faulü ile cezalandırılmasını alkışlayarak ayakta tezahürat yaptı.Oyuncular, Jones'un serbest atışları için çizgiye dizilmeye hazırlanırken Green, taraftarın yanına doğru yürüdü ve sadece birkaç santimetre mesafede durarak onunla konuşmaya başladı. Taraftar, kollarını iki yana açmış şekilde gülümseyerek karşılık verdi.Hakemler kısa sürede araya girip Draymond Green'i uzaklaştırdı. Salon görevlileri de taraftarın etrafını sararak kendisiyle konuştu; taraftar ise yaşananlardan eğlenmiş göründü.Sam Green, Green'ediye tezahüratlar yaparak takıldığını söyledi. Taraftarın bu ifadeyi kullanmasının nedeni, Warriors yıldızının maç başında birkaç hücumda üst üste pota altından kaçırdığı kısa mesafeli atışlar olurken, Green aynı pozisyonda dört hücum ribaundu toplamıştı.Green maç sonrasında durumu şöyle açıkladı:Green devamında,şeklinde konuştu.Sam Green ise Draymond Green'in kendisine küfrettiğini vetezahüratına devam etmesi hâlinde onu yumruklamakla tehdit ettiğini iddia etti. Taraftar ayrıca,dedi. Uyarı alan Sam Green, yine de ön sıradaki koltuğunda maçı izlemeye devam etti.Green ise olayın büyümediğini belirterek,dedi.Warriors koçu Steve Kerr, maç sonrasında yaşananlar hakkında ayrıntılı konuşamayacağını çünkü tam olarak ne dendiğini bilmediğini belirtti ve şunları ekledi:Saha içinde sık sık teknik fauller, cezalar ve oyundan atılmalarla gündeme gelen Green, daha önce de taraftarlarla diyaloğu nedeniyle para cezası almıştı.2022 yılında bir taraftara "müstehcen sözler sarf ettiği" gerekçesiyle 25.000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.Green, taraftar davranışlarını daha önce de eleştirmiş, taraftarların uygunsuz sözler söylemelerine karşı neredeyse hiçbir yaptırım olmadığını, buna karşın oyuncuların tepki verdikleri takdirde ciddi para cezalarıyla karşılaştıklarını söylemişti.