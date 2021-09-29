Göztepeli Jahovic'e Kuzey Makedonya'dan milli davet

Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic Kuzey Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.



Kuzey Makedonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Lihtenştayn ve Almanya maçlarının aday kadrosu belirlendi.



Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Blagoya Milevski kadroya 26 futbolcu dahil etti.



Kadroda Göztepe'nin forvet oyuncusu Jahovic'in yanı sıra Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas da yer aldı.



İsveç'te Malmö forması giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Erdal Rakip de milli takıma ilk kez çağrıldı.



Tarihinin ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini EURO 2020'de yaşayan Kuzey Makedonya, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim'de deplasmanda Lihtenştayn, 11 Ekim'de ise evinde Almanya ile karşılaşacak.



Aday kadroda yer alan isimler şunlar:



Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopias), Dejan İliev (SKF Sered)



Defans: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Visar Musliu (Fehervar), Kire Ristevski (AEL Limassol), Ezgjan Alioski (Al Ahli), Todor Todorovski (Radnicki Nis), Stefan Aşkovski (Sepsi OSK), Gjoko Zajkov (Levski Sofia), Nikola Serafimov (Zalaegerszegi)



Orta saha: Eljif Elmas (Napoli), Enis Bardhi (Levante), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Boban Nikolov (Sheriff Tiraspol), Stefan Spirovski (Mariupol), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Erdal Rakip (Malmö), Jani Atanasov (Hajduk Split)



Forvet: Adis Jahovic (Göztepe), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Boyan Miovski (MTK), Aleksandar Trajkovski (Aalborg), Darko Churlinov (Schalke 04), Nikola Gyorgyev (Grasshopper)



