Göztepe'de Gouffran fırtınası

Erzurum kampının ardından Hollanda'da ikinci etap çalışmalarına başlayanteknik direktör, geçen sezon beklentilerin uzağında kalanbu sezon çok farklı bir görüntü çizeceğini söyledi.Fransız futbolcunun kampın yıldızlarından biri olduğunu dile getiren Bektaş,diye konuştu.Göz-Göz'de Gouffran'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan genç stoperve sol bekde dikkat çekici performans gösterdiği bildirildi.Hollanda'da taktik ağırlıklı çalışan Göztepe'de transfer çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor.Deportivo'dan orta saha, Antalyaspor'dan golcüve Recife'den stoperile görüşmelerini sürdüren yönetimin 1 hafta içinde transferlere resmiyet kazandıracağı ifade edildi.Başkanbizzat yürüttüğü transferde bütçeyi aşmamaya gayret gösterdiği, futbolcularla sıkı pazarlıklar yaptığı kaydedildi. Gözden çıkarılan orta saha oyuncularıveise kendilerine kulüp aradıkları bildirildi. Özellikle iki futbolcu için Süper Lig'den birçok kulübün nabız yokladıkları vurgulandı.