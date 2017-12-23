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Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Göztepe, ilk devrenin son haftasında Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi iki eksik
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23 Aralık 2017 12:48
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Göztepe, ilk devrenin son haftasında Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 16 puan toplayarak, rakip sahada en başarılı ekip konumunda bulunan Göztepe, renktaşı Galatasaray'a konuk olacak.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Galatasaray'ı da yenmeyi hedefliyor.

Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.

Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.

 

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