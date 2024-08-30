Göztepe, Victor Hugo ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo'yu transfer etti.

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Göztepe, Victor Hugo ile sözleşme imzaladı
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30 Ağustos 2024 21:11
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo'yu kadrosuna dahil etti.

Daha önce Victor Hugo'nun kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşan Göztepe, bugün İzmir'de sağlık kontrolünden geçirilen Victor Hugo ile sözleşme imzaladı.

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