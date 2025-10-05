Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı.Göztepe'ye evinde galibiyeti getiren golü 43. dakikadakaydetti. Ayrıca Göztepeli, 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak haftayı 3. sırada kapattı.Bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından Nuri Şahin yönetiminde 4. maçına çıktı. İstanbul temsilcisi söz konusu 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.Ligde 9. hafta karşılaşmalarında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.17. dakikada sol kanattan güzel hareketlerle topla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunda, Lis yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ceza sahası dışına yolladı.20. dakikada sağ kanattan Wanderson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.23. dakikada Göztepe'de Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.26. dakikada penaltı atışını kullanan Juan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.29. dakikada Başakşehir'de Harit'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ba'nın kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla dışarı çıktı.43. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Savunmadan Allan'ın uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın 58. dakikasında Göztepe'de Rhaldney'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Janderson'un topukla kale önüne gönderdiği topu kaleci Muhammed kontrol etti.62. dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti.73. dakikada sağ kanattan Janderson'un yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Sabra'dan önce top kaleci Muhammed'de kaldı.79. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sabra'nın şutunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+1. dakikada Başakşehir'de sol kanattan Operi'nin yaptığı ortada, kale çizgisi üzerindeki Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu iki hamlede topu kontrol etti.Göztepe, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.Stat: Gürsel AkselHakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat AltanGöztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Miroshi, Dennis (Dk. 69 Ahmed Ildız), Cherni, Juan (Dk. 69 Sabra), Janderson (Dk. 84 Furkan Bayır)RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Ebosele), Ba, Opoku, Operi, Shomurodov, Crespo (Dk. 61 Deniz Türüç), Berat Özdemir (Dk. 81 Umut Güneş), Kaluzinski, Harit (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Nuno da Costa (Dk. 61 Fayzullayev)Gol: Dk. 43 Juan (Göztepe)Sarı kartlar: Dk. 7 Ba, Dk. 45+2 Operi, Dk. 90+2 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 46 Dennis, Dk 80 Ahmed Ildız (Göztepe)