Göztepe'nin konuğu Kocaelispor

Trendyol 1. Lig'de 11. haftaya aynı puan ve averajla 2. ve 3. sırada giren Göztepe ile Kocaelispor, 4 Kasım Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Kocaelispor maçında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.Ligde 4. haftadan itibaren 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Göztepe, bu müsabakalarda 5'i üst üste olmak üzere 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunurken, kaleci Mateusz Lis 495 dakikadır kalesini gole kapattı.Romal Palmer'ın sakatlığının bulunduğu Göztepe'de sarı kart cezalısı Ogün Bayrak, yarın forma giyemeyecek.İlk 2 haftayı puansız geçtikten sonra 8 haftadır yenilmeyen Kocaelispor, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.En son 2003-2004 sezonunda aynı ligde yer alan iki ekip, profesyonel liglerde 13. maça çıkacak. Geride kalan 12 maçta Göztepe'nin 3, Kocaelispor'un 8 galibiyeti bulunurken, 1 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.