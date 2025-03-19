Göztepe dış sahada düşme hattında

Göztepe, deplasmanlarda en kötü performans gösteren 4 takımdan biri oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe dış sahada düşme hattında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2025 13:59
Süper Lig'de evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Göztepe, deplasmanlarda en kötü performans gösteren 4 takımdan biri oldu.

Dış saha maçları baz alındığında 7 puanla 16'ncı sıraya adını yazdıran Göz-Göz, gurbetteki tabloya göre düşme potasında yer aldı. Göztepe ile birlikte 7 puan toplayan Sivasspor deplasmanlarda en kötü sonuçlara imza atan 3'üncü takım olurken, son iki sıra Hatayspor ve Adana Demirspor'dan oluştu.

Deplasmanlarda 13 maça çıkan Göztepe sadece Beşiktaş'ı 4-2 yendi. İzmir ekibi, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Bodrum FK ile berabere kaldı. Göztepe, Samsunspor'a 4-3, Eyüpspor ve Kayserispor'a 1-0, Gaziantep FK ve Galatasaray'a 2-1, Başakşehir'e 4-1, Fenerbahçe'ye 3-2, Sivasspor'a da 3-1 kaybetti. Göz-Göz sezonun ikinci yarısında büyük düşüş gösterdi. İlk devredeki 8 maçta 12 puan toplayan Göztepe, ikinci yarıdaki 8 müsabakadan 6 puan alabildi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery