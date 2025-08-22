Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Junior Olaitan ve 65. dakikada Janderson attı.Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 3 haftada 7 puan topladı. İzmir ekibi, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Ligin ilk haftasında Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, geçen hafta da sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.Ligde iki maç oynayan Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadı.Göztepe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanına gidecek.27. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu Göztepe'den geldi. Janderson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda, top kaleci Grbic'ten döndü. Arda Okan Kurtulan, altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamlayarak ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.Göztepe ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ,kaleci Grbic gole izin vermedi.Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.Atatürk OlimpiyatBatuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş), Barış Kalaycı, Alper Demirol (Dk. 62 Serginho), Johnson, Ahmet Sivri (Dk. 75 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray, Tiago ÇukurLis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 87 Ahmet Ildız), Olaitan (Dk. 69 Miroshi), Dennis (Dk. 76 Efkan Bekiroğlu), Cherni, Emersonn (Dk. 87 Taha Altıkardeş), Janderson (Dk. 76 Sabra)Dk. 41 Olaitan, Dk. 65 Janderson (Göztepe)Dk. 29 Fatih Kurucuk, Dk. 50 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 31 Dennis, Dk. 85 Sabra (Göztepe)