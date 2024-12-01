Göztepe'den sert fren

Süper Lig'de art arda gelen Konyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle adını üst sıralara yazdıran Göztepe, Başakşehir deplasmanında sert fren yaptı.





İlk yarıda yediği gollerle rakibine 4-1 kaybeden Göz-Göz'ün serisi sonlanmış oldu. Özellikle ilk 45 dakikalık oyunda kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar 4 şok gol birden yiyerek maçı erken bitirdi. İkinci devrede ise rakibine karşılık vermeye çalışan Göztepe sadece 1 gol buldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise alınan sonuç ve oynanan futbolu hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.Rakibi tebrik eden Bulgar çalıştırıcı,diye konuştu.İlk yarısını 4-0 geride kapattıkları maçın ikinci yarısında maça tutunmaya çalıştıklarını aktaran Stoilov,ifadelerini kullandı.