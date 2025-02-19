Göztepe'den kötü gidişe son isteği!

Haftayı bay geçen, 3 maçtır kazanamayan Göztepe, Kayseri'de kazanarak kötü gidişe 'dur' demek istiyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den kötü gidişe son isteği!
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19 Şubat 2025 11:38
Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, bay geçtiği haftanın ardından Kayserispor'la kritik bir maça çıkacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan, Göz-Göz, düşme hattındaki rakibini yenerek, çıkışa geçmek istiyor.

San-kırmızılılar, zorlu maç öncesi bugün saat 15.00'te 2. Lig ekibi Nazilli'yle Gürsel Aksel'de hazırlık maçı oynayacak.

JUAN'DAN İYİ HABER

Kayserispor maçı hazırlıklanını sürdüren İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan golcüler Romulo ve Emersonn'un yanı sıra kart cezalısı stoper Heliton, kritik karşılaşmada yok.

Sakatlıklardan dolayı forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Göz-Göz'e İyi haber Brezilyalı golcüsü Juan'dan geldi. Tedavisi süren sambacının, maça yetişmesi bekleniyor.

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