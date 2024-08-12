Göztepe'de Silva yetişecek

Göztepe'de Brezilyalı sol bek Silva, Fenerbahçe maçına yetişecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Silva yetişecek
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12 Ağustos 2024 13:03
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe'de sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı sol bek Djalva Silva'nın cumartesi günü Fenerbahçe'yle oynanacak sezonun ilk iç saha maçına yetişmesi bekleniyor.

Antalya deplasmanında aşırı sıcak havanın etkisiyle kas spazmı geçirip maçı tamamlayamayan futbolcunun MR'ının çekileceği ancak oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.

Göz-Göz'ün Süper Lig maratonu öncesi transferde ilk hamlesi olan 29 yaşındaki Silva, AEL Limassol'dan kadroya katılmıştı. Geçen hafta hafif sakatlıkları olan kaleci Arda ve Ogün'ün de Antalyaspor maçı öncesi iyileştiği sarı-kırmızılı ekipte Japon orta saha Kuryu Matsuki'nin ise bu hafta da oynaması zor görülüyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya takımı emanet eden Fenerbahçe'yle Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Göztepe'de taraftarlar da takımlarına kavuşmayı iple çekiyor.

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