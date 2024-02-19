Göztepe'de sahne Dennis'in

Geçen sezon U19 takımı için transfer edilen ve bu senenin ilk devresinde de U19 Ligi Elit B Grubu'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girdi.



Dennis'i yakın takibe alan Bulgar çalıştırıcı, genç oyuncunun performansını yeterli buldu ve Dennis'i A takıma monte etti.



Dennis, son 4 maçın 3'ünde ilk on birde forma giydi. İlk olarak deplasmanda 1-1 sona eren Çorum FK maçında sahneye çıkan Dennis, Doğan Erdoğan'ın sakatlanmasıyla 19'uncu dakikada oyuna dahil oldu. Çorum deplasmanında iyi bir görüntü ortaya koyan Nijeryalı, Altay, Bandırmaspor ve Manisa Futbol Kulübü müsabakalarında ise ilk 11'de şans buldu. 4 karşılaşmada toplam 310 dakika süre alan Dennis oynadığı futbolla hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazandı.





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