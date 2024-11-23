Göztepe'de Beşiktaş öncesi son durum

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Beşiktaş öncesi son durum
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23 Kasım 2024 14:06
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Lige verilen aradan önce konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, haftaya 18 puanla 6. sırada girdi. Dış sahada galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri konumundaki Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan'ın durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

- Beşiktaş'la 57. randevu

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

İzmir ekibi, ligde geride kalan 56 müsabakada 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Filelere 51 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 92 gol gördü.

Göztepe, deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle ligde oynadığı son 4 müsabakadan puan çıkaramadı.

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