Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de başladı

Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de gerçekleştiriliyor.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, 9 ülkeden 100'den fazla sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde bir otelde organize edilen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan sporcular mücadele ediyor.

Türkiye'den 8 sporcunun ter döktüğü organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.

Şampiyonada Rus sporcu Elena Strukova, kadınlar 68 kiloda 70 ve 71 kiloluk kaldırışıyla dünya rekoru kırdı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, gazetecilere, organizasyonu Türkiye'de düzenlemekten dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Organizasyonun dünya rekoruyla başladığını ifade eden Baltacı, "Şu an dünyanın en güçlü görme engellileri Mersin'de diyebiliriz. Bu bizim için çok değerli. Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarından katılım var. Paydaşlarımızla bu organizasyonu yaptığımız için mutluyuz." dedi.

Görme engelli halterin paralimpik programda olmadığını vurgulayan Baltacı, şunları kaydetti:

"Türk sporcularımız görme engelli halterin paramlipik programa girmesini istiyor. 2028 Los Angeles olmasa bile 2032 ya da 2036'da yarışmak istiyorlar. Bu yarışları düzenleyerek global anlamda ses getirmeye çalışıyoruz. Görme engelli halterciler paralimpik programa girmeyi hak ediyor. Bu organizasyonda Türkiye olarak çok sayıda madalya toplamayı hedefliyoruz."

