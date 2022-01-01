Goretzka: "Biz Bayern'iz, sadece kazanırız"

Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka, Alman devindeki ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. İşte Goretzka'nın sözleri...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Goretzka: 'Biz Bayern'iz, sadece kazanırız'
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01 Ocak 2022 16:17
Bayern Münih'e 2018 yılında transfer olan Leon Goretzka, Bavyera ekibindeki ilk basın toplantını düzenledi.

Sorumluluk almak istediğini belirten Alman savunma oyuncusu, "Sorumluluğu sadece söyleyerek alamayacağımı biliyorum. Ama bir planım olduğunu ve hedeflerime ulaştığımı söyleyebilirim." dedi.

"OYNADIĞIMIZ OYUN ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

İdeal futbol anlayışı için konuşan Goretzka, "İlk karantina döneminin ardından Bayern Münih ile oynadığımız oyun çok, çok güçlüydü. Sahaya çıktığımızda rakibimizi yeneceğimizi ve kazanacağımızı biliyorduk. Özellikle işler iyi gitmediğinde sahada savaşmak ve her şeyini tekrar tekrar vermek çok yorucu bir şeydir ancak Biz Bayern Münih'iz. Maçları kaybetmiyoruz, hatta berabere bile kalmıyoruz biz sadece kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Kimmich ile arasındaki ilişkisine değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Birbirimizi körü körüne anladığımızı bile söyleyebilirim. Kimmich ile ilk kez Almanya U21 Milli Takımı'nda da oynadığımızda birbirimizi iyi anlıyorduk, aynı şekilde düşünüyorduk. Aramızdaki ilişki, birbirimizi kırmadan diğerine bir şey söyleyebileceğimiz türden bir arkadaşlık." şeklinde konuştu.

Kimmich ile birlikte giriştikleri 'Koronavirüsü vuruyoruz hareketine açıklık getiren yıldız futbolcu, "Aklımızda birkaç yeni fikir var ve bunları somut terimlerle açıklamak zorundayız. Çok motiveyim. Her zaman diğerlerine yardım eden insanlar var" sözlerini aktardı.

Hedeflerini açıklayan Goretzka, "Bayern Münih'in yaptığı gibi, en başarılı dönemimizi sürdürmek istiyoruz. Almanya Kupası'ndan elendik  ancak bu da beni motive ediyor." ifadelerini kullandı.


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