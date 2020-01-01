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Gordon Hayward, tedavisini aceleye getirmiş!

Boston Globe'dan Gary Washburn, Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı Finalleri serisinde oynayabilmek için, iyileşme sürecini hızlandırdığını bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Globe'dan Gary Washburn, Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ın Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı Finalleri serisinde oynayabilmek için, iyileşme sürecini hızlandırdığını bildirdi.

Washburn'e göre Hayward'ın, burkulan ayak bileğindeki sinir ve retinakulum hasarı iyileşmemişti ve zar zor sıçrayabiliyordu. Sonuç olarak, seride bir nevi tek bacakla oynuyor gibiydi.

Veteran oyuncu, Heat'e karşı oynadığı seride 30.7 dakikada 10.4 sayı, 4.0 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalayabilmişti. Boston ise altı maçta elenmişti.


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