Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Goran Dragic, Luka'nın yanına gidebilir mi?

Toronto Raptors'tan kısa süre önce ayrılan Goran Dragic'in, takımdan tamamen ayrılması halinde Dallas Mavericks ile sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'tan kısa süre önce ayrılan Goran Dragic'in, takımdan tamamen ayrılması halinde Dallas Mavericks ile sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre, sezonda 11-9 olan Dallas, yakın zamanda veteran Sloven point guarddan biraz yardım alabilir:

"Genel düşünce, Goran'ın Sloven vatandaşı Luka Doncic ile birlikte sezonu kapatmak için, önceden de tercihi olan (Dallas) Mavericks'e doğru ilerlediği üzerine. Goran, Heat'te başarılı olduğu yedek oyuncu rolüne zaten uygun olduğunu kanıtlamıştı."

Toronto formasıyla yalnızca beş maçta forma giyerek 8.0 sayı ortalaması tutturmuş olan 35 yaşındaki oyuncu, sezonun büyük bir kısmını kendi ülkesinde bir tür kişisel meseleyle uğraşarak geçirmiş durumda.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal