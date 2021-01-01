Goran Dragic, Luka'nın yanına gidebilir mi?

Toronto Raptors'tan kısa süre önce ayrılan Goran Dragic'in, takımdan tamamen ayrılması halinde Dallas Mavericks ile sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.



Sun Sentinel'den Ira Winderman'a göre, sezonda 11-9 olan Dallas, yakın zamanda veteran Sloven point guarddan biraz yardım alabilir:



"Genel düşünce, Goran'ın Sloven vatandaşı Luka Doncic ile birlikte sezonu kapatmak için, önceden de tercihi olan (Dallas) Mavericks'e doğru ilerlediği üzerine. Goran, Heat'te başarılı olduğu yedek oyuncu rolüne zaten uygun olduğunu kanıtlamıştı."



Toronto formasıyla yalnızca beş maçta forma giyerek 8.0 sayı ortalaması tutturmuş olan 35 yaşındaki oyuncu, sezonun büyük bir kısmını kendi ülkesinde bir tür kişisel meseleyle uğraşarak geçirmiş durumda.



