Geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, transfer iddialarına yanıt verdi. Golcü futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.



GOMIS: "TRANSFER GÜNDEMİM YOK"



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; 36 yaşındaki futbolcu, transferin kesinlikle gündemde olmadığını ifade etti. "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum" diyen tecrübeli golcü, "Geri döndüğümde yeterince hazır değildim. Maç eksiğim vardı. Bu yaz en iyi şekilde hazırlanıp gelecek sezon takımıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.



GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?



Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Fransız golcü, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılı forma ile 14 lig maçında 9 gol attı. 2 kez Avrupa Ligi'nde şans bulan Gomis bu kulvarda ise skor üretemedi.





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