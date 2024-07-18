Göksel Gümüşdağ: 'Futbolun sakinliğe ihtiyacı var'

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanlık Seçimi esnasında açıklamalarda bulundu.



Genel kurulun güzel geçtiğini söyleyen Gümüşdağ, "Genel kurul gayet güzel geçiyor. Hep özlem duyduğumuz, aradığımız birlik beraberlik bu... İki tane TFF başkanı adaylığını açıklayan arkadaşımız oldu. İkisi de sporun içinde olan insanlar. Dolayısıyla güzel bir seçim olacak, kim kazanırsa kazansın futbolun sakinliğe ve birlikteliğe ihtiyacı var. Hangi başkan adayı kazanırsa kazansın bunun sağlanacağına inanıyorum. Bu yıl oldukça hararetli geçti. Yarış hep olacak, rekabet hep olacak ancak bunun bir oyun olduğunu da unutmayacağız." dedi.



Futboldaki gergin ortama değinen Gümüşdağ, "Atmosfer gayet iyi. Yarıştayken adrenalin yüksek oluyor, maç sonrası gergin açıklamalar olabiliyor. Ancak bunların hepsi bizim arkadaşlarımız, aynı masada toplanabiliyoruz. İnanıyorum ki kazasız, belasız bir sezon olur." sözlerini sarf etti.

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