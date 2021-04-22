Gökhan Gönül'ün hedefi Kasımpaşa

Gaziantep maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyen Gökhan Gönül, pazar günkü Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Gökhan Gönül'ün hedefi Kasımpaşa
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22 Nisan 2021 12:31
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Gökhan Gönül, Gaziantep maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyememişti.

Tecrübeli oyuncunun bireysel çalışmalara başlaması, teknik ekibi fazlasıyla mutlu etti. Gökhan, pazar günkü Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelmek istiyor. Emre Belözoğlu da öğrencisinin durumuyla ilgili olarak sağlık ekibinden sık sık bilgi alıyor. Başarılı oyuncunun Kasımpaşa karşısında görev yapıp yapmayacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

 


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