Goiano'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Marcelo Goiano'ya antrenman sonrası doğum günü sürprizi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Goiano'ya takım arkadaşlarından doğum günü sürprizi
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19 Ekim 2020 17:00
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Marcelo Goiano'ya antrenman sonrası doğum günü sürprizi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşına giren Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'ya, teknik heyet ve takım arkadaşları sürpriz bir organizasyon düzenledi.  

Kulüp tesislerindeki antrenman sonrası sahaya getirilen doğum günü pastasını görünce şaşkınlık yaşayan Goiano, pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Goiano, daha sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. 



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