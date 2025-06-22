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Gizem Örge: "Arada böyle tökezlemek iyidir"

Milli liberomuz Gizem Örge, Brezilya'ya 3-1 yenildiğimiz mücadelenin ardından konuştu.

calendar 22 Haziran 2025 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gizem Örge: 'Arada böyle tökezlemek iyidir'
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A Milli Voleybol Takımımız'ın başarılı liberosu Gizem Örge, Brezilya'ya 3-1 yenildiğimiz ve Voleybol Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetimizi aldığımız maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Gizem, "Öncelikle üzgünüz. İstanbul seyircimize galibiyetle veda etmek isterdik. Bugün işler pek yolunda gitmedi bizim için. Antrenörümüz neyi denese işlemedi. Hakikaten bazı şeylerin yolunda gitmediği bir gündü. O yüzden bir noktada direncimiz kırıldı. Biraz telaşlı başladık, çok iyi yapmak isteyince bazen telaşlı olabiliyorsun. İlk seti öyle hatalarla başladık, ikinci set daha sakindik almayı başardık. 3. seti talihsiz bir şekilde sonunu verdik. Daha iyisini tabii ki yapabilirdik. Daha yolumuz çok uzun." ifadelerini kullandı.

"ARADA BÖYLE TÖKEZLEMEK İYİDİR"


Gizem, "En büyük üzüntüm İstanbul'da evimizde seyircimizin önünde galibiyetle ayrılamamış olmamız. Yoksa yolumuz daha çok uzun, bir şey kaybetmiş değiliz. Galibiyetten takımlar, insanlar muhakkak bir şeyler öğrenilir ama yenilgiden daha çok dersler çıkartılır. O yüzden arada böyle tökezlemek ileride oynayacağımız daha kritik maçlar için ders olacaktır. Daha iyi olmak için çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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