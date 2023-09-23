İspanya La Liga'nın 6. haftasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.



Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Girona 5-3 kazanırken goller; 26. dakikada David Lopez, 33. dakikada penaltıdan Artem Dovbyk, 37. dakikada Ivan Martin, 45. dakikada Yangel Herrera ve 57. dakikada Savio'dan geldi.



Konuk ekip Mallorca'nın gollerini ise 4. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi, 88 ve 90+5'te ise Abdon Prats kaydetti.



Bu sonuçla birlikte yoluna namağlup devam eden Girona 16 puana ulaşırken, Mallorca 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Villarreal'e konuk olurken, Mallorca evinde Barcelona'yı konuk edecek.



(Görsel kaynak: Girona Twitter)



