Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, transfer yasağının kaldırılması için 53 milyon 468 lira ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.



Yamak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Giresunspor'u ayakta tutmak için çalıştıklarını ifade etti.



Transfer tahtasının açılmasına engel olan futbolcu borcunun 3 milyon 880 bin avro olduğunu aktaran Yamak, bunun da şu anki kurla 127 milyon 458 bin liraya denk geldiğini vurguladı.



Yamak, 49 milyon 268 bin lira ödemeyi ocak ayında yaparak yaşadıkları sıkıntıları sonlandırma şanslarının olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Yerli oyunculara da kalan borcumuz 4 milyon 200 bin lira, yani burası toplamda 53 milyon 468 bin liralık bir tutar oluşturmaktadır. Bu ödemelerin yanı sıra şubat, mart, haziran, ağustos ve çoğunluğu aralık ayında olmak üzere 25 milyon lira daha bir ödeme yapmamız gerekiyor, ki bunu yapabileceğimizden eminiz. Ancak şu anda bize ihtiyaç olan para 53 milyon 468 bin lira. Eğer bunu yatırabilirsek transfer tahtamızı açabiliyoruz. Yardım gecelerinden beklediğimiz paranın aşağı yukarı 6 milyon lirasını kulübümüzün kasasına aldık. Bu, taahhüt edilen rakamların yaklaşık yüzde 60'ı maalesef kalan yüzde 40'ı hala beklemede. Bu paralara kulübün ihtiyacı var. Programımız şu, yaklaşık 10 milyon lira bu taahhütlerden topladıktan sonra 10 milyon lira da Giresunspor Yönetim Kurulu olarak buraya bir para aktaracağız. Toplam 20 milyon lirayı oluşturduğumuzda, 33 milyon 468 bin lira gibi bir eksiğimiz var. Gerekirse bir 5 milyon lira daha koyduğumuzda 27-28 milyon lira daha eksiğimiz kalıyor. Bu konuda şehrin büyüklerinden, iş adamlarımızdan yardım bekliyoruz."



