Giresunspor'dan Sankhare açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzun süredir kadro dışı kalan ve yolları ayırmak istedikleri Younousse Sankhare'nin kulüple ilgili karalama kampanyası yaptığını söyledi.



Önal, AA muhabirine, Sankhare'nin mesnetsiz iddialarda bulunarak itibar suikastı düzenlemeye çalıştığını belirtti.



Söz konusu futbolcunun, Giresunspor camiasını oluşturan tüm unsurları hedef alarak yurt dışında birtakım açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Önal, bu nedenle oyuncuyu kınadıklarını dile getirdi.



Önal, futbolcunun açıklamalarında yer alan, evinin elektriğinin kesildiği yönündeki iddiaya ilişkin şunları kaydetti:



"Sonuç itibarıyla dünyada her nerede olursa olsun elektrik borcu ödenmiyorsa o elektrik, firma tarafından kesilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Elimizde kendi evine ait ödenmemiş faturalar var, üç ay elektrik faturası ödememiş. Giresunspor gibi Süper Lig'de mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Biz gidip bu adamın evindeki elektriği ne yapalım? Bu adamın elektriğini niye keselim? Her şeyi bıraktık, transfer sürecindeyiz, eksiklerimiz var, oyuncu arıyoruz, finansal problemlerimiz var, para ayarlamaya çalışıyoruz, bizim işimiz bitti de Sankhare'nin evindeki elektriği mi keseceğiz? Bu çok saçma sapan bir şey."



"Takım arkadaşına kafa attı, boğazını sıkmaya çalıştı"



Sankhare'nin performansının çok düşük olduğunu ve disiplinsiz hareketlerinin bulunduğunu belirten Önal, "Takım arkadaşına kafa attı, boğazını sıkmaya çalıştı, bu tarz problemleri var ki bizden önce oynadığı takımlarda bu tarz kavgalar, huzur bozacak bazı davranışlarda bulunmuş. Teknik direktörle arası yok, idmanlara doğru düzgün gelmiyor, herkesle kavga ediyor, ceza almış." diye konuştu.



Önal, tüm bu durumlar karşısında Sankhare ile anlaşarak yolları ayırmak istediklerini dile getirerek, "Zaten hoca takımdan çıkarmıştı, artık kadroya koymuyordu. Biz yolları ayırmayı teklif ettik, ama bunun arkasından bizimle alakalı karalama kampanyası yapmaya başladı. Artık bu noktada o da şunu yapmak istiyor herhalde; 'Caydırayım da benim istediğim parayı versinler, ben o şekilde gideyim.' gibi bir düşünce var sanırım kafasında. Bu noktada da bu tarz girişimlerde bulundu." değerlendirmesinde bulundu.



"Başkanımızın ne kadar nazik, ne kadar pozitif bir enerjisinin olduğunu herkes bilir"



Başkan Hakan Karaahmet'in tehdidinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Önal, "Başkanımızın her maç öncesinde takımdaki tüm futbolcularla motivasyon konuşmaları oluyor, alıyor karşısına konuşuyor. Başkanımızın ne kadar nazik, ne kadar pozitif bir enerjisinin olduğunu herkes bilir." ifadelerini kullandı.



Önal, taraftarın kötü performansı nedeniyle bir maçta Sankhare'yi ıslıkladığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Top onun her ayağına gittiğinde onu ıslıkladı ama bu bir tepkidir, bu şu demektir; 'Sankhare düzgün oynamıyorsun, kendine bir çekidüzen ver.' demektir. Yani kimse onun kapısına gitmedi, kimse ona 'Seni şöyle yaparız, böyle yaparız.' demedi. Bazen insanlar iyi oynar, bazen kötü oynar, kızar, ıslıklar ama akabinde de yarın yolda görse, kendi futbolcusudur onunla fotoğraf çektirmek ister. Bu, her yerde bu şekildedir."



Sankhare'nin açıklamalarının iftira olduğunu ifade eden Önal, "Biz bu konuda çok üzgünüz, çok kırgınız, biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bununla ilgili yasal süreci başlattık. Bunlar inanılacak ve gerçekliği olacak konular değildir." diye konuştu.



"Zaten kadro dışı bırakılmıştı"



Halil İbrahim Önal, söz konusu oyuncunun Flavio ve Serginho ile kavgasının olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yani bunlar bizim iyi oyuncularımız, onların huzurunu bozup bu insanların bu takımda rahat top oynamasını engelliyorsa, o futbola etki ediyorsa, biz bu arkadaşı takımda istemiyoruz demektir. Bundan sebep zaten kadro dışı bırakılmıştı, huzurumuz da yok onunla alakalı. Sankhare ile yolları ayırmak için anlaşma yoluna gittik, tekliflerde bulunduk ama o çok sıcak bakmadı. Bunun arkasından da bu tarz çarelere başvurdu, kesinlikle itibar suikastı, başka bir açıklaması yok."









