Giresunspor'da hasret sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da, galibiyet hasreti 12 maça çıktı.



Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapıdan takviyelerle genç kadro ile başlayan yeşil beyazlılarda, son haftalarda istenilen sonuçlar elde edilemiyor.



Çotanak Spor Kompleksi'nde dün konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Giresunspor, ligde 12 haftadır galip gelemedi.



En son ligin 11. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 1-0 yenen Giresun temsilcisi, son 12 maçta 11 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.



Bu sezon Bitexen Giresunspor, iç sahada da başarılı performans ortaya koyamadı.



Doğu Karadeniz temsilcisi evinde oynadığı 11 maçta sadece 1 kere kazanabilirken, 3 kez rakipleriyle berabere kaldı. Giresunspor, 8 karşılaşmada ise mağlubiyetten kurtulamadı.



Giresunspor, ligde 23 maç sonunda topladığı 7 puanla son sırada yer alıyor.



