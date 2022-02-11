Giresunspor'da 3 eksik

Süper Lig'de kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak GZT Giresunspor'da 3 futbolcu bu mücadelede forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor'da 3 eksik
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11 Şubat 2022 15:54
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ve 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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