Giray Bulak: 'En alttan kurtulacağımız haftaydı'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, elde edilen güzel skor nedeniyle oyuncularını kutladığını söyledi.



Sahada oyunu bırakmayan bir Denizlispor olduğunu belirten Bulak, "İyi oynadılar. İkinci yarının otuzuncu saniyesinde yenilen gol bir parça bizi demoralize etti. Rakibi daha da güçlendirdi. Kenar oyunun bize katkı sağlayacağını düşündük ve hafta içi genelde hep böyle çalıştık. Geçen haftaki mağlubiyet biraz ağır olmuştu. Zaten kendimizi de izole etmiştik. Bir hafta içerisinde kimseyle konuşmadım. Kimseyle temasa geçmedim. Telefonlara cevap vermedim. Hep yoğunlaşmamız bu maç içindi." diye konuştu.



Bulak, rakibin iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu ifade ederek, "Altay takımı oldukça deneyimli. Tecrübeli oyuncuları var. Gençleri ise koşan, çabuk, seri oyuncular. Önlem almak biraz zor. Dolayısıyla onları orta sahadan stoperlere yaklaştırarak baskı uygulamaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Bundan sonra tabii ne söylesek farklı düşünülebilir. Belki de en alttan kurtulacağımız bir haftaydı. Dolayısıyla bunun bize vereceği moral çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.





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