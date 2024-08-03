Giovanni van Bronckhorst: "Maçtan keyif alacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst: 'Maçtan keyif alacağız'
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03 Ağustos 2024 19:37
Son güncelleme 03 Ağustos 2024 20:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç olacağını söyleyen Hollandalı teknik adam, "Zor ama güzel bir maçla başlıyoruz. Benim ilk rekabetçi maçım. Güzel bir meydan okuma hepimiz için. Stadyum dolu. Atmosfer harika. Futbolcular da bundan keyif alacaklardır. Biz de maçta elimizden geldiğince rekabetçi olacağız." dedi.

Yeni transferlere değinen van Bronckhorst, "Hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutluyum. Gelenler de öyle. Hepsi tecrübeli oyuncular. Güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 5 haftadır birlikteyiz ama birlikte oynadığımız her maç başka bir birliktelik fırsatı sağlıyor." sözlerini sarf etti.
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