Giovanni Van Bronckhorst: 'Finaller kazanıldığı zaman güzel'

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Rangers'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"Herkes, her futbolcu Avrupa'da final oynayamaz. Şimdi finaldeyiz ve tek yapmamız gereken her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak." diyen Van Bronckhorst, "Her iki kulüp de güçlü bir tarihe sahip. Bu tip maçları kaybetmeyi hiç kimse sevmez. Biz büyük bir maç oynamaya hazırız." şeklinde konuştu.



Hollandalı antrenör, "Rangers'ı finale taşıdığım için çok gururluyum. Rakibe saygımız büyük ama finaller kazanıldığı zaman güzel. Bu tip maçların baskısı çok fazla ama biz sadece maça yoğunlaşmalıyız." ifadelerini kullandı.



Bu sezon üçüncü kez bir Alman takımına karşı oynayacaklarını, rakiplerinin Avrupa'da çok zorlu maçlar kazanan, çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Van Bronckhorst, "Frankfurt, fiziki gücü yüksek, hücumda hızlı ve defansta iyi bir takım. Avrupa'da olağanüstü bir performans gösterdi. Çok heyecanlı bir final olacak." diye ekledi.



Maçın kaderinin penaltılara kalması olasılığına karşı bazı oyuncularının penaltı çalıştığını, bazılarının ise bunu istemediğini aktaran genç teknik adam, "Bu final, oyuncularım için kulüp tarihine girme ve tarihi bir zafer kazanma fırsatıdır." değerlendirmesinde bulundu.





