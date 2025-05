Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Indiana Pacers serisinin ardından Bucks formasıyla son maçına çıkmış olabileceği konuşulurken, ESPN'den Shams Charania'nın paylaştığı dikkat çekici rapor ortalığı karıştırdı.



Habere göre Giannis, kariyerine Milwaukee dışında devam etme fikrine artık açık. Bu gelişmeyle birlikte NBA kulisleri, olası bir takas senaryosunda yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olabileceğini tartışmaya başladı.



ESPN'in deneyimli analistlerinden Brian Windhorst, Bucks yönetiminin içinde bulunduğu durumu ve takas için en uygun konumdaki iki takımı işaret etti: Houston Rockets ve San Antonio Spurs.



Windhorst'un açıklamalarına göre Bucks, önümüzdeki beş sezon boyunca kendi birinci tur draft haklarını elinde bulundurmuyor. Bu nedenle takımı birkaç yıl içinde yeniden yapılandırmak amacıyla düşük performans gösterip draftta üst sıraya oynamaları mümkün değil. Windhorst, bu durumu şöyle özetliyor:



"Bucks için iki kritik konu var. Birincisi, ilk tur draft haklarını beş yıl boyunca kontrol edemiyorlar. Yani 'Giannis'i takas edip yeniden yapılanmaya gidelim' diyemezler, çünkü bu hamleden çıkar sağlayamazlar. Bu da demek oluyor ki, kaliteli oyuncular karşılığında bir takas yapmaları gerek.



İkincisi ise, Giannis'i bir süper takıma gönderdiğinizde o takımın gelecekteki draft seçimleri değerli olmaz, çünkü muhtemelen alt sıralarda yer alacaklar. O yüzden başka takımların draft haklarına sahip olan ve kaliteli oyuncular sunabilecek takımlara bakacaksınız. Bu noktada öne çıkanlar: San Antonio ve Houston! San Antonio ve Houston! Dikkat edin, bu iki takımı yakından takip edin."



NETS VE PELICANS DA ADAY



Windhorst ayrıca, Giannis için doğrudan değil ama dolaylı yoldan devreye girebilecek iki takımdan daha bahsetti: Brooklyn Nets ve New Orleans Pelicans. Bu iki takım, olası üçlü takas senaryolarında önemli rol oynayabilir.



"Brooklyn Nets'in elinde Phoenix Suns'ın gelecek draft hakları var ama mevcut kadroları Bucks'ı heyecanlandıracak düzeyde değil.



Öte yandan New Orleans Pelicans ise önümüzdeki üç draftta Bucks'ın haklarına sahip. Eğer Bucks gerçekten yeniden yapılanma yoluna gidecekse, bu hakları geri almak isteyeceklerdir. Pelicans bu durumda doğrudan teklif verebilir ya da üçlü bir takasın kilidini açabilir. Bu süreçler, Giannis kararını verdikten sonra netleşecektir."



Antetokounmpo'nun önümüzdeki sezon maaşı 54.1 milyon dolar. Bu, maaş sınırına göre bir takımın toplam maaş bütçesinin yaklaşık %35'ine tekabül ediyor. Bu nedenle Rockets ve Spurs gibi takımlar, takas dengesini sağlayacak benzer maaşlara sahip oyuncuları da göndermek zorunda kalacak.



Rockets'ın bu takası gerçekleştirebilmesi için Jalen Green ya da Alperen Şengün gibi önemli parçaları takasa dahil etmesi gerekebilir. Her ne kadar Fred VanVleet'in maaşı takas dengesini sağlasa da, onun takas değeri Giannis seviyesindeki bir oyuncu için yetersiz görülüyor. Houston yönetimi, eğer Green veya Şengün'ü göndermek istemezse, Jabari Smith Jr. ya da Tari Eason gibi genç ve umut vadeden isimleri içeren bir paket hazırlamak zorunda kalacak. Bu pakete ek olarak, 2031 birinci tur hakkı ve 2027 Brooklyn Nets ile takas hakkı gibi önemli draft varlıklarını da sunmaları gerekebilir.



Spurs cephesinde Giannis-Wembanyama ikilisinin potansiyeli büyük heyecan yaratıyor. Ancak bu takasın gerçekleşmesi için Spurs'ün Devin Vassell veya Keldon Johnson gibi kilit oyuncularından vazgeçmesi gerekebilir. Spurs'ün en büyük avantajı ise bu yılki draftta kazandığı 2. sıra seçimi. Takımın bu hamleyi yaparken Wembanyama, De'Aaron Fox ve muhtemel seçim Stephon Castle gibi ana parçalarını korumaya çalışması bekleniyor. Geri kalan tüm oyuncular, Milwaukee için takas masasına konulabilir.