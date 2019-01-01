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Giannis: "FIBA'da 'tutsak' gibi hissediyordum"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, FIBA Dünya Kupası'nda oynarken "tutsak gibi hissettiğini" söyledi.

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, FIBA Dünya Kupası'nda oynarken "mahkûm gibi hissettiğini" söyledi.

Antetokounmpo, son 2019 FIBA Dünya Kupası sırasında kafese girmiş gibi hissettiğini itiraf etti. Bucks yıldızı, geçen hafta NBA takımına tekrar katıldığında, oyun tarzlarındaki keskin farkı hissetmişti.

Giannis, şu şekilde konuştu:

"FIBA ile oynarken, bir tutsak gibiydim. Hücreden, kafesten yeni çıktım. Artık özgürüm. FIBA'daki kurallar ve basketbolun oynanış şekli, alanlar... Topu her aldığımda sanki bire karşı beş gibi oynadığımı hissettim. Burada tamamen farklı. NBA basketbolunu tercih ederim."

Antetokounmpo'nun, etrafındaki kadrosu nedeniyle faaliyet gösterecek çok fazla alanı bulunmuyordu. Yunanistan milli takımında bir Khris Middleton, Wes Matthews, Kyle Korver veya Brook Lopez olmadığından, pota altına girdiğinde dışarıda bu oyuncular kadar güvenilir isimler yoktu.


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