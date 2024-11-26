"Giannis, Bucks kararını sezon sonunda alacak" iddiası

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takım ile geleceğine sezon sonunda karar vereceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Giannis, Bucks kararını sezon sonunda alacak' iddiası
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26 Kasım 2024 15:10
Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takım ile geleceğine sezon sonunda karar vereceği iddia edildi.

Bucks'taki geleceği son aylarda büyük bir tartışma konusu olan Giannis'in durumu ile ilgili söylentilere, menajeri Giorgos Panou değindi.

Panou, Amerikanos24 ile yaptığı bir röportajda Antetokounmpo'nun kararını sezon sonunda alacağını açıkladı:

"Sezon sonu göreceğiz. Belli ki orayı yuvası olarak görüyor. Bu tartışmaya açık değil. Bunu kanıtlamıştı. İnsanlar da her gece görüyor. Gerçek şu ki tıpkı Giannis gibi, onların da sezon sonunda bir karara varmaları gerekiyor.

Bu kadronun belli bir yapısı var ve bunu sürdürmeleri çok önemli, çünkü Brook Lopez ve Khris Middleton gibi adamların da Giannis'e benzer sözleşmeleri var.

Bucks'ın teklif ettiği onca şeyden sonra, takımın varlığını sürdürmesi adına Giannis gibi ellerinde harika bir varlık olmasının adil olduğunu düşündük. Bugün, Milwaukee tek opsiyonumuzdur. Başka bir opsiyon yok."

Serbest oyuncu olma şansı en erken 2027'de gelecek olan Giannis, bunu 2027-28 sezonu öncesi 62,7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçerek gerçekleştirebilir.

Antetokounmpo, bu sezon 32,4 sayı, 11,9 ribaund, 6,4 asist, 0,6 top çalma ve 1,4 blok ortalamalarına sahip.

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