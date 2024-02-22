Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın "Damian Lillard'ın takımı" olduğunu söyledi.



The Athletic'teki bir sohbette konuşan Antetokounmpo, Bucks'ın kontrolünü yeni All-Star takım arkadaşı Lillard'a devrettiğini ifade etti:



"En büyük hayranıyım. İyisiyle kötüsüyle, sonuna kadar Dame'in yanındayım. Defalarca söylediğim gibi, bu onun takımıdır. Maç sonunda top onundur. Bu sonuna kadar böyledir. Bunu başka nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Ancak günün sonunda kendisinin de buna inanması gerekiyor."



Lillard bu sezon 51 maçta 24.6 sayı, 6.7 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları yakaladı.





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