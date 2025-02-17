Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, NBA All-Star maçının en iyi Amerikan oyuncularla en iyi uluslararası oyuncuların karşı karşıya geleceği bir formatta düzenlenmesini desteklediğini belirtti.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'in haberine göre, Pazar günü konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Antetokounmpo, "Bunu çok isterim. Bence bu, en ilgi çekici ve heyecan verici format olurdu. Bu format, beni daha fazla mücadele etmeye teşvik eder." dedi.



All-Star maçına ilk beş oyuncusu olarak seçilen ancak baldır sakatlığı nedeniyle turnuva formatındaki bu yılki etkinlikte yer alamayan Antetokounmpo, All-Star maçını daha rekabetçi hale getirebilecek başka bir fikre de sıcak baktığını ifade etti. Yıldız oyuncu, maçın ABD dışında oynanması fikrine olumlu yaklaştığını belirtti ve birkaç uluslararası şehir önerisinde bulundu.



"Bu gerçekten çok eğlenceli olur," diyen Antetokounmpo, 95.7 The Game'e verdiği demeçte, "Bir maçın Birleşik Krallık'ta, Paris'te oynanması harika olurdu... Yunanistan küçük bir ülke ama neden olmasın? Çin'de bir maç oynanması da ilginç olurdu. Tüm yıldızlar bir hafta sonu oraya gidip maç yapsa, gerçekten büyük bir ilgi çeker" ifadelerini kullandı.



Son yıllarda All-Star maçının rekabetçi ruhundan uzaklaşması nedeniyle NBA yönetimi, formatta çeşitli değişikliklere gitmişti. 2018'de oy çokluğu ile seçilen kaptanların takımlarını oluşturduğu bir sistem devreye alınmış, ancak bu format 2024 yılında terk edilerek geleneksel Doğu-Batı mücadelesine geri dönülmüştü. Ayrıca hedef skor uygulaması da test edilmiş, maçın belirli bir sayıya ulaşan takımın galibiyetiyle sonuçlanması sağlanmıştı.



Ancak Antetokounmpo, hiçbir format değişikliğinin oyuncuların rekabet duygusu olmadan başarılı olamayacağını savundu.



"Herkes yetişkin bir insan," diyen yıldız oyuncu, "Kimseyi istemediği halde daha fazla mücadele etmeye zorlayamazsınız" şeklinde konuştu.



