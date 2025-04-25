Giannakopoulos, Efes'e yenilince çıldırdı!

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Anadolu Efes'e yenildikleri ve serinin 1-1'e geldiği THY EuroLeague Play-Off ikinci maçının ardından açıklama yaptı.



THY EuroLeague CEO'su ve bir Panathinaikos efsanesi Dejan Bodiroga'ya tepki gösteren Giannakopoulos, "Aferin Dejan! Bravo Dejan! Lürfen biri Pukl'un (Editör Notu: EuroLeague hakemi Sasa Pukl) neden bu kadar çok Olympiakos maçı yönettiğini açıklasın! Radovic neden bu kadar çok maçta düdük çaldı? Lütfen istatistikleri tekrar kontrol edin. Aptallar bile anlar! Benim 15 yıldır anladığım gibi! Bertomeu'nun (E.N: EuroLeague'in eski CEO'su Jordi Bertomeu) EuroLeague'in paralarıyla neler yaptığını anladığım gibi! Uyanma vakti geldi!" dedi.



"ATAMAN'I KONTROL EDEMEZSİNİZ!"



Giannakopoulos, "Cezalarınız umurumda değil. Beni cezalandırabilirsiniz çünkü beni kontrol edemezsiniz! Ama Nunn'ı, Sloukas'ı, Ataman'ı, Grant'ı, Juancho'yu kontrol edemezsiniz! Hiçbirini! Yunanistan'da bir deyim vardır, eğer nazikseniz bazı insanlar sizin zayıf olduğunuzu düşünür. Biz zayıf değiliz! Hepinizin toplamından daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.



"EUROLEAGUE'DE TEK BAŞINIZA OYNAYIN"



Yunan kulübünün başkanı, "Euroleague'de tek başınıza oynayın, NBA'a ya da FIBA'ya gideceğiz. İmzamı mı istiyorsunuz? Yirmi takım bana 2027 için İstanbul'a davetiye gönderiyor! Çıldırmışsınız siz! Senin küçük çeten... Sana bir şey söyleyeceğim! Az önce tüm Avrupa basketbol organizasyonunu yok ettin. Bak ne olacak. Ben asla ilk taşı atmam ama bana atıldığında neler olduğunu tarih göstermiştir. Hazır olun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



