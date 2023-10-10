Gianluigi Buffon: "Bizim için tarihi bir gün"

İtalya'nın futbol elçisi Gianluigi Buffon, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gianluigi Buffon: 'Bizim için tarihi bir gün'
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10 Ekim 2023 13:57
Son güncelleme 10 Ekim 2023 14:07
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıkladı.

"BİZİM İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon, açıklamanın ardından, "Bizim için tarihi ve önemli bir gün. Çok güzel bir an. Türkiye ile güzel bir iş birliğini paylaşmak başka bir heyecan. İki ülkenin iş birliği beni çok mutlu etti." dedi.

"VOLKAN DEMİREL, GURUR VERİCİ"

Türkiye futbol elçisi Volkan Demirel ile ilgii konuşan Buffon, "Volkan Demirel, gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu. Volkan Demirel, teknik direktör şu an. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ"

Son olarak Buffon, "Türkiye ve İtalya'nın işbirliği, çok iyi bir örnek olmasını istiyorum geleceğe dönük olarak. Bu turnuva tarihinin örnek ev sahipleri olmak istiyoruz." sözlerini kullandı. 

 
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