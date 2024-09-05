Memphis Grizzlies, forvet GG Jackson'ın en az üç ay parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Sağ ayağındaki beşinci metatars kemiğinin kırılması sebebiyle ameliyat geçiren Jackson'ın, Aralık ayı başında yeniden değerlendirileceği bildirildi.



Jackson, sakatlığı geçtiğimiz hafta Dallas'ta yaptığı antrenman sırasında geçirmişti.



Önceki sezon NBA'deki en genç oyuncu konumunda olan 19 yaşındaki forvet, 48 maçta 14,6 sayı, 4,1 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakaladıktan sonra çaylak ikinci beşine seçilmeye hak kazanmıştı.



Jackson, bu yaz Memphis formasıyla Las Vegas'ta altı Yaz Ligi maçında forma giymiş ve %44,8 şut isabetiyle 22 sayı, 8,5 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları kaydetmişti.





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