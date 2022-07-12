Gervinho anlaştı, gidiyor

Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Gervinho'nun Yunan ekibi Aris'le anlaştığı belirtildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Gervinho anlaştı, gidiyor
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12 Temmuz 2022 02:30
Trabzonsporlu Gervinho'nun Aris'le anlaşmaya vardığı ve imza için Yunanistan'a gideceği belirtildi.

Yunan basınının haberlerine göre Trabzonspor'un kulüp bulması için izin verdiği Fildişili yıldız Gervinho Aris'le anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun Çarşamba günü Selanik'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.

Gervinho geçtiğimiz Ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.

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