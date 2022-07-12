Gervinho anlaştı, gidiyor

Trabzonsporlu Gervinho'nun Aris'le anlaşmaya vardığı ve imza için Yunanistan'a gideceği belirtildi.



Yunan basınının haberlerine göre Trabzonspor'un kulüp bulması için izin verdiği Fildişili yıldız Gervinho Aris'le anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun Çarşamba günü Selanik'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.



Gervinho geçtiğimiz Ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.



Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.





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