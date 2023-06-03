Gergana Dimitrova, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'da!

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gergana Dimitrova, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'da!
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03 Haziran 2023 14:01
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Bulgar smaçör Gergana Dimitrova'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi geçen sezon Romanya Ligi takımlarından CSM Volei Alba-Blaj forması giyen, Bulgaristan Milli Takımı'nın 28 yaşındaki smaçörü Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı.

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