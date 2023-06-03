Gergana Dimitrova, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'da!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Bulgar smaçör Gergana Dimitrova'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi geçen sezon Romanya Ligi takımlarından CSM Volei Alba-Blaj forması giyen, Bulgaristan Milli Takımı'nın 28 yaşındaki smaçörü Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi geçen sezon Romanya Ligi takımlarından CSM Volei Alba-Blaj forması giyen, Bulgaristan Milli Takımı'nın 28 yaşındaki smaçörü Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı.
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