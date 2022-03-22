Gerçek ortaya çıktı: Erick Pulgar!

Christian Luyindama'nın Al Taawon Kulübü'ne gidişi ve Pulgar'ın transferinde kilit rol oynayan danışman Luis Campos'un hamleleri tartışma yarattı.



Uzun süredir ön libero takviyesi adına mesai harcayan Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny ile temasa geçmişti. Ancak Mısırlı futbolcu yeniden Türkiye'ye dönebilmek için sarı kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro talep etti. Bu maliyeti yüksek bulan Galatasaray'a, Luis Campos, Erick Pulgar'ı önerdi.



Şilili ön libero için devreye girildi. İtalya Serie A'da 6 sezonda 188 karşılaşmaya çıkan Pulgar, Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI



Ancak Şili'li oyuncu, büyük hayal kırıklığı yarattı. Henüz 90 dakikası olmayan, son iki lig maçında ve Avrupa Ligi'ndeki Barcelona sınavlarında kulübeden çıkamayan 28 yaşındaki futbolcuya, tam bir transfer skandalı gözüyle bakılıyor.



Campos'un önerisiyle alınan Pulgar'ı, Domenec Torrent'in ilk başta veto ettiği için oynatmadığı iddia edildi.









İLGİLİ VİDEO