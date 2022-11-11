Gerard Pique: 'Maç yayınlarının süresi kısaltılsın'

35 yaşında futbol hayatına nokta koyan Barcelona'ının İspanyol stoperi Gerard Pique, kariyerini noktaladıktan sonra futbola dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Maçlar daha kısa sürmeli" şeklindeki önerisi hakkında konuşan Pique, "Süper Lig fikrinin sunum biçimi berbattı. Ancak Süper Lig fikrine katılmasam da Florentino Perez'in genç nesli futbola çekmek için sunduğu fikirlere katılıyorum. Bence de maçların süresini kısaltarak futbolu daha kısa hale getirebiliriz. 90 dakika biraz uzun bir süre." dedi.
Futbol yaşantısına 35 yaşında nokta koyan Gerard Pique, son resmi maçı olan Osasuna deplasmanında yedek soyunmasına rağmen devre arasında kırmızı kart görmüştü.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Maçlar daha kısa sürmeli" şeklindeki önerisi hakkında konuşan Pique, "Süper Lig fikrinin sunum biçimi berbattı. Ancak Süper Lig fikrine katılmasam da Florentino Perez'in genç nesli futbola çekmek için sunduğu fikirlere katılıyorum. Bence de maçların süresini kısaltarak futbolu daha kısa hale getirebiliriz. 90 dakika biraz uzun bir süre." dedi.
Futbol yaşantısına 35 yaşında nokta koyan Gerard Pique, son resmi maçı olan Osasuna deplasmanında yedek soyunmasına rağmen devre arasında kırmızı kart görmüştü.
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